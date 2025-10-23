Prep football

Baker’s Jamien Pryor runs for a first down 

 Photo by Scott Donaldson

The next-to-last week of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football regular season has its share of important games in terms of playoff qualification and seeding. Perhaps none is bigger in the Lagniappe coverage area than Friday’s Class 7A, Region 1 matchup of Baker and Fairhope at Baker.

Both teams are coming off key victories last week — Baker upset previously unbeaten Mary G. Montgomery (MGM) 43-28 and Fairhope knocked off Daphne 38-21. The win led to a logjam at the top of the Region 1 standings, with MGM, Baker and Fairhope all at 5-1 in region play and Daphne left at 4-2. All four teams are headed to the Class 7A state playoffs that begin in two weeks, but their seedings are up for grabs.

