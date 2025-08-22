Prep football scoreboard
Photo by Tommy Hicks

The first Friday night of the high school football season did not disappoint as several games involving area teams were close affairs. One of the top games of the night was Theodore’s trip to Baker. The Bobcats came from behind to take a 31-28 lead over Baker with just 2:14 left to play, but the Hornets had a comeback of their own.

Khatori Marion received the ensuing kickoff and raced 87 yards for a touchdown and Baker added a Pick Six a few moments later to complete a 42-31 victory in Eric Scott’s debut as the Hornets’ head coach.

