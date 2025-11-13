Prep Football

Baker’s Khatori Marion (left) and Isaac Rogers (right) celebrate after scoring a touchdown 

 Photo by Scott Donaldson

With their 38-14 Class 7A first-round playoff victory over Florence last Friday, the Baker Hornets picked up the third playoff win in school history. The Hornets now look to make history as the first team in school history to win a second-round game in the playoffs as they travel to Opelika for a Friday night matchup.

Interestingly, Baker has now won playoff games in back-to-back seasons, having defeated Hewitt-Trussville 17-14 in double overtime last season. The only other playoff win was accomplished in 1984.

