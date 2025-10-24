Prep football

Baker’s Gavin Wood runs for a touchdown 

 Photo by Scott Donaldson

The Baker Hornets are football region champions for the first time since 1989. They left no doubt about claiming the championship in Friday night’s 35-10 win over Fairhope.

The Hornets scored on the second play of the game when quarterback Tate Graham connected with Khatori Marion on a crossing route for a 68-yard touchdown pass. It was a signal of things to come. Graham, the 6-foot-5 junior, completed 18 of 28 passes for 335 yards with two touchdowns and no interceptions. In addition to the early connection with Marion, he also hit Joshua Jones on a 46-yard strike just before halftime.

