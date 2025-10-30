Prep football
Photo by Tommy Hicks

The game itself won’t have any bearing on the season in regards to playoff standings — both teams are headed to the playoffs in their respective classifications. Still, tonight’s (Thursday, Oct. 30) game between Baker and Vigor on the Hornets’ home field is the kind of matchup prep football fans love to see.

Baker recently claimed the top seeding and shares the Class 7A, Region 1 championship with Mary G. Montgomery (MGM), both teams finishing with equal 6-1 region records. The Hornets defeated MGM 43-28 two weeks ago at MGM. Vigor finished second in Class 5A, Region 1, losing its only game thus far to Williamson in a 22-14 overtime game. Williamson is unbeaten on the season.

