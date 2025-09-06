Prep Football

The Baker Hornets are stuck on 42, and so far, it’s been a winning number. Snook Christian managed something Friday night that hasn’t happened since Oct. 20, 2022 — it won, breaking a 22-game losing skid. And Cottage Hill Christian moved to 3-0 on the year with a comeback victory over Hillcrest-Evergreen.

Those are just three of the teams that picked up high school football victories Friday night among teams in the Lagniappe coverage area. Baker scored 42 points for the third straight game this season and won for the third consecutive time, defeating Davidson in a Class 7A, Region 1 matchup. Snook Christian, which shifted to eight-man football this season because of low roster numbers, ended its losing streak in a big way, slamming Heritage Christian 56-0. Cottage Hill trailed Hillcrest-Evergreen 13-0 at halftime, but shut down its opponents in the second half while scoring 17 points for a come-from-behind 17-13 win.

