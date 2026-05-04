Prep basketball

Recently, Saraland announced it was promoting Terry Fowler, who served as a girls’ basketball assistant coach the past three seasons, to the head coaching position. The move became necessary when former head coach Amanda Niehoff stepped down to take an assistant coaching position at Orange Beach. Fowler previously had served as women's head coach at South Alabama, Spring Hill and North Alabama.

At Orange Beach, Niehoff joins the staff of new head coach Terry Canova, who has spent the past 20 seasons as the girls’ head coach at UMS-Wright. Niehoff played for Canova and was a former assistant coach on his staff at UMS.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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