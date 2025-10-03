College football

South Alabama players celebrate 'Battle for the Belt' win last season

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

One of the Sun Belt’s biggest rivalries, the South Alabama-Troy “Battle for the Belt” game, is scheduled for 6 p.m. Saturday at Troy’s Veterans Memorial Stadium. While the game in recent seasons has been a mid-week game on one of ESPN’s mainstream networks, this year’s game moved back to a Saturday date and it will be available for viewing only through the ESPN+ streaming service.

There are plenty of other games available involving teams from the state of Alabama, SEC and Sun Belt this weekend, many of them on mainstream networks. Unbeaten Vanderbilt travels to Tuscaloosa to face Alabama in a 2:30 p.m. game on ABC, Army is at UAB for an 11 a.m. game on ESPNU, Kentucky is at Georgia in an 11 a.m. game on ABC and Mississippi State plays at Texas A&M at 6:30 p.m. on the SEC Network.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In