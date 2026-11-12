College football on TV

South Alabama welcomes rival Troy for a 6 p.m. game Saturday

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama and Troy renew their “Battle for the Belt” rivalry Saturday at the Jaguars’ Hancock Whitney Stadium. Kickoff is set for 6 p.m. and is available for viewing on ESPN+.

While it’s possible to watch the game on ESPN+, this is one of those games that relates much better in person, especially at 25,000-seat Hancock Whitney Stadium, And with Alabama and Auburn playing early games, this presents a good opportunity for folks who may cheer for other teams in the state to take in a college game in person, and catching an in-state rivalry at that.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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