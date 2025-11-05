Prep football

Bayside Academy accepts its Lagniappe Team of the Week banner

 Photo by Tommy Hicks

The Bayside Admiral head into this week’s first round of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 3A football playoffs riding a nine-game win streak. The Admirals haven’t lost a game since their season-opener at St. Michael, which is the top-ranked team in Class 4A.

Bayside completed the regular season with a 50-0 victory over Tuscaloosa Academy. The Admirals now prepare to face Houston Academy at home Friday in the first round of the playoffs. Kickoff is set for 7 p.m.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In