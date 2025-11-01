Prep football
Photo by Tommy Hicks

Bayside Academy, which had already wrapped up the Class 3A, Region 1 championship, slammed visiting Tuscaloosa Academy 50-0 Friday night in the Admirals’ final regular season game of the year.

The Admirals won for the ninth consecutive time after losing their season-opening game against St. Michael, the top-ranked team in the state in Class 4A. Bayside is 9-1 overall and posted a 6-0 region record. It now advances to the Class 3A state playoffs where it will host Houston Academy next week in its first-round game.

