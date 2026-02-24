Prep basketball

A slow start spelled doom for Bayside Academy in Tuesday’s boys’ Class 3A South Regional championship game, the Admirals losing 48-31 at Montgomery’s Garrett Coliseum. The Admirals were outscored 10-2 in the first period and never really recovered from the deficit.

Southside grabbed a 19-7 lead at halftime and both teams scored 15 points in the third period before Southside outscored the Admirals 14-9 in the final period for the victory.

