Prep football

The Bayside Academy Admirals are on an 11-game win streak, one they hope includes three more victories.

The Admirals dropped their season-opening game at St. Michael, the top-ranked team in Class 4A, but since that night it has been full speed ahead, racking up win after win. The latest was a 47-7 win over Randolph County in the second round of the Class 3A state playoffs. The victory puts Bayside in Friday night’s third-round game at home against Montgomery Academy.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

