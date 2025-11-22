Prep football
Photo by Tommy Hicks

Prior to Friday night the Bayside Academy Admirals had never won 12 games in a row. Now they have.

The Admirals got off to a slow start then scored 30 points in a row to beat Montgomery Academy 30-13 Friday night. With the win, Bayside will return home next week for a semifinal matchup with Southside-Selma.

