Prep football

Bayside Academy head coach Barrett Trotter talks to his team following Friday night's win over Cottage Hill

 Photo by Tommy Hicks

Thanks to a solid defensive effort throughout the game and a pair of fourth-quarter scores, Bayside Academy pushed past Cottage Hill Christian Friday night for a 35-21 victory. The game, played at Cottage Hill, was a bounce-back win for the Admirals, who lost to St. Michael last week.

The win gives Bayside an overall record of 5-1 and a 4-0 mark in Private Class A, Region 1 play. That ties the Admirals with Mobile Christian (6-1, 4-0) for first place in the Region 1 standings. Cottage Hill ended a three-game win streak in the loss, falling to 4-2 overall and 2-2 in region matchups. That’s good for a tie with Providence Christian for fourth place in the region. St. Luke’s (4-2, 3-1) holds down third place at the moment.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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