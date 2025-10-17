Prep volleyball

Three days of area tournament play, Tuesday through Thursday, opened the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state volleyball tournament this week. The Mobile County-Baldwin County area, which features four defending state champions — McGill-Toolen (Class 7A), Spanish Fort (Class 6A), UMS-Wright (Class 5A) and Mobile Christian (Class 3A) — had 10 area tournaments involving teams in the Lagniappe coverage area.

The top two teams from each of the local area tournaments now advance to the South Super Regional tournament at the Cramton Bowl Multiplex in Montgomery Oct. 22-24. The North Super Regional will take place in Birmingham on the same dates. The state tournament is scheduled Oct. 28-30 at the Birmingham CrossPlex and Harris Arena and will feature the top four teams from each classification and regional (eight total teams per classification).

