South Alabama football

South Alabama players celebrate a touchdown over Southern Miss

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

The South Alabama team that might have been, the team some expected it to be this season, was on display Saturday afternoon at Hancock Whitney Stadium. Especially in the early going. The team that lost six straight games after a season-opening win over FCS member Morgan State, was nowhere to be found in the first half and at the start of the second half as the Jaguars built a comfortable lead, then used that cushion to hold on for a 42-35 Senior Day victory over Southern Miss.

The win kept the Jags’ all-time record against the Golden Eagles unblemished, now standing at 6-0. Even though Southern Miss made a push in the latter portion of the game, outscoring South Alabama 21-7 in the fourth quarter, it never seemed the Jags were a threat to lose the game. Once the Jags scored they never trailed. It was thew team’s first back-to-back wins of the season.

