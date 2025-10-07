Prep football
Photo by Tommy Hicks

Last week’s prep football schedule features a No. 1 vs. No. 2 showdown between Jackson and St. Michael, with St. Michael winning the biggest game in the program’s young history, 49-36. That will push the Cardinals to the No. 1 spot in the Alabama Sports Writers Association (ASWA) Class 4A poll this week when it’s released on Wednesday.

This week, there are a handful of big games, especially when it comes to region races. In Class 7A, Mary G. Montgomery heads to Fairhope. Both teams have equal 4-0 Region 1 records, with Daphne and Baker right behind, both at 3-1. The final four weeks of the season will feature some important matchups for that region.

