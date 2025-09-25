College football

Alabama's Big Al

 Photo courtesy of Alabama Athletics

There is no shortage of big games scheduled for Saturday, so if you are planning on staying at home and watching college football all day, you have made a wise decision. Among the big games of the day are several involving teams from the state of Alabama, SEC and Sun Belt Conference.

Consider this a teaser of what’s ahead: Alabama at Georgia, Auburn at Texas A&M, LSU at Ole Miss, Tennessee at Mississippi State, Notre Dame at Arkansas, South Alabama at unbeaten North Texas and Jacksonville State at Southern Miss.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In