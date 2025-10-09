College football

Auburn faces No. 1-ranked Georgia at Jordan-Hare Stadium on Saturday

 Photo by Austin Perryman, courtesy of Auburn Athletics

It seems it is said every week, but it’s true nonetheless — this is a big week for Alabama and Auburn football. Alabama, coming off its victory over previously unbeaten Vanderbilt, faces another unbeaten team in Missouri, this one on the road. Auburn, which is 0-2 in SEC play and in need of a win in an effort to turn things around, will be at home at Jordan-Hare Stadium after an open week to face No. 10-ranked Georgia. Alabama and Missouri kick off at 11 a.m. on Saturday on ABC while the Auburn-Georgia game starts at 6:30 p.m., also on ABC.

So yes, it’s a big week.

