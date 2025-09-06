Prep football

Mary G. Montgomery’s Shondell Harris blocks the punt of Daphne’s Malachi Norman 

 Photo by Scott Donaldson

One didn’t have to wait long to get a hint as to the method Mary G. Montgomery (MGM) would use to defeat Daphne Friday night. On the game’s second play from scrimmage, Jakenyon Allen burst through the Trojans’ defensive front for 63 yards and a touchdown. It was one of three touchdowns Allen would score in helping lead the Vikings to a 41-31 victory in the Class 7A, Region 1 game.

Fans did have to wait quite a long time before the game was over. While many other games in the area had ended, the MGM-Daphne game was midway through the third period. The game that started at 7:05 p.m. didn’t end until 10:42 p.m.

