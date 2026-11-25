At some point during Saturday’s Iron Bowl game, a player or a play will be etched in the history of the rivalry. It always happens. Because of the intensity of the game and the hold it has on fans for both Auburn and Alabama, some player or some play will be remembered for years to come in association with this year’s game.
The plays and players have titles associated with the game. Cam Newton in “The Camback,” Van Tiffin in “The Kick,” David Langer and Bill Newton in “Punt, Bama, Punt,” Ken Stabler in “The Run in the Mud,” Chris Davis in “Kick Six” and Jalen Milroe in “The Gravedigger.”
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