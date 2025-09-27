Prep football

McGill-Toolen claimed the momentum on the game’s first offensive possession and followed with 35 points in the second quarter en route to a 42-7 victory over Davidson Friday night. The Yellow Jackets were fully in charge, using defensive stands early before the offense started its roll.

An efficient, seven-play, 64-yard drive to open the game led to a 7-yard scoring run by Kaden Thrash and a 7-0 McGill lead. Davidson responded by moving down the field and getting in scoring position, but a dropped pass in the end zone on a fourth-down play gave the ball back to McGill.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

