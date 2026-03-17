College basketball

Bishop State Wildcats basketball team

 Photo courtesy of Bishop State Athletics

Bishop State is headed to the National Junior College Athletic Association (NJCAA) Division I men’s basketball national tournament while Coastal Alabama-North from Monroeville has chalked up a first-round victory in the NJCAA Division II national tournament.

Bishop State learned its first-round matchup on Monday. The Wildcats are headed to Niceville, Fla., on Sunday where they will take on Northwest Florida State College in a first-round game at 8 p.m. CDT. The Wildcats, 17-15, punched their ticket to the national tournament by winning the school’s first Alabama Community College Conference (ACCC) tournament title. They are seeded No. 22 and while Northwest Florida is the No. 11 seed. The winner of Sunday’s game will face No. 6 seed Vincennes in the second round on March 24. Tipoff for that game is also set for 8 p.m. CDT.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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