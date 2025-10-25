Prep football
Photo byTommy Hicks

In one of the bigger upsets Friday night, the Blount Leopards defeated St. Paul’s in a Class 6A, Region 1 matchup. The Leopards got out to an early lead and held on when the Saints made a run in the final quarter.

The win placed Blount’s record at 2-7 overall — its only other win cane against winless Murphy — and 2-5 in region play. It also ended a five-game losing streak for the Leopards. St. Paul’s fell to 5-4 overall and 3-4 and in danger of missing out on a playoff berth. It marked a third consecutive loss for the Saints, who lost to McGill-Toolen last week and Saraland the week before the McGill game.

