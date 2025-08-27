Prep football

Spanish Fort will host Theodore on Friday

 Photo by Mike Kittrell

Theodore and Spanish Fort found differing results in the opening week of the local high school football season. The Toros defeated Fairhope in the California Dreaming Bowl on their home field, taking a 27-2 victory. Theodore traveled to Baker and let a comeback slip away in a 42-31 loss to the Hornets.

This week, the two teams meet in a Class 6A, Region 1 game, the first region game for both teams. Once again, Theodore is on the road, traveling to Spanish Fort for Friday night’s 7 p.m. kickoff. The game has been selected as the Lagniappe Game of the Week.

