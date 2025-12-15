68 Ventures Bowl

Louisiana's Ashton Wright (99)

 Photo by Benjamin R. Massey, courtesy of Louisiana Athletics

When the teams were announced for Wednesday’s 68 Ventures Bowl, Louisiana’s Ashton Wright was one of the happiest people to receive the news. The matchup of the Ragin’ Cajuns and Delaware meant the former B.C. Rain standout was headed to Hancock Whitney Stadium. Again.

The redshirt freshman defensive lineman will take the field on South Alabama’s home turf for the second time this season. Louisiana played the Jaguars there on Nov.1, winning 31-22. The Cajuns entered the game 2-6. It would be the first of four straight wins to close out the regular season that gained them bowl eligibility and placed them — and Wright — in the 68 Ventures Bowl.

