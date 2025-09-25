Golf

Frances Brown

Mobile’s Frances Brown, the former UMS-Wright standout now playing for the Auburn University golf team, has been named a first-team selection on the Alabama Golf Association’s (AGA) 2025 Girls’ All-State team.

Mobile’s Buddy Fleming and Thomas Crane were named to the Boys’ All-State second team and Daphne’s Blake Cornell and Fairhope’s Michael Heaton earned spots on the Boys’ All-State third team.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

