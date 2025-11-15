Flag Football

Alma Bryant’s Mari-Margret Grayson celebrates the victory 

 Photo by Scott Donaldson

Alma Bryant remains the only team from the Mobile County-Baldwin County area still alive in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) flag football playoffs. The Hurricanes defeated Auburn 20-13 last week to claim a spot in the Class 6A-7A quarterfinals.

Bryant, 13-1, was one of six teams from the area to reach the second round of the playoffs, but the only local team to come away with a victory. The Canes now hit the road, traveling to Smiths Station, for a 5:30 p.m. game Tuesday. Smith Station defeated previously unbeaten Daphne 26-13 last week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

