Flag Football

Alma Bryant’s Mari-Margret Grayson celebrates second-round victory 

 Photo by Scott Donaldson

The local flag football season ended this week with Alma Bryant’s thin 19-18 loss at Smiths Station in the quarterfinals of the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 6A-7A playoffs. The Hurricanes came within an eyelash of advancing into the semifinals against the state’s top-ranked team, Central-Phenix City.

Smiths Station jumped out to a 13-0 lead but the Canes fought back to take an 18-13 lead in the fourth quarter. Smiths Station reclaimed the lead with 2:18 to play on a 14-yard touchdown pass from Brooke Norred to Lynzie Mounce. Bryant took the ensuing possession but was unable to produce a score for the win.

