Prep football
Photo by Tommy Hicks

With a couple of games taking place Thursday — Spanish Fort beat Fairhope 27-7 and Citronelle blanked Millry 35-0 — the area high school football season hits full swing tonight with several games on tap.

Included in the scheduled games tonight is the showdown between Class 6A power Saraland at Class 4A defending champion Jackson, as well as the “Battle of Old Shell Road” rivalry between UMS-Wright and St. Paul’s at UMS-Wright’s home field. The UMS-St. Paul’s game features Sam Williams in his first game as head coach of the Bulldogs, replacing long-time coach Terry Curtis.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In