South Alabama baseball

baseball plays Alabama tonight at Stanky Field

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

While the rest of the country observes St. Patrick’s Day, today (March 17) can be considered Big Tuesday for the South Alabama athletic department.

The South Alabama men's basketball team is at Auburn for a NIT first-round game, the baseball team is at home against Alabama, the softball team is at home against Auburn, the women’s golf team is hosting the second day of play in the 36-hole Magnolia Invitational at Magnolia Grove Golf Course and the football team returned from spring break for its second day of spring practice.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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