Prep football

St. Michael head coach Simon Cortopassi

 Photo courtesy of St. Michael Athletics

St. Michael wasted no time filling the vacancy on its football staff with head coach Philip Rivers being named the new head coach at his alma mater, North Carolina State. Simon Cortopassi, the team’s defensive coordinator, was promoted to head coach last Friday just hours after the official announcement of Rivers’ new role. Cortopassi is also the school’s co-athletics director.

Cortopassi has been with the program for nine years, joining the staff for its first-ever season of football. He has previously served as linebackers coach, defensive coordinator and assistant head coach. He will maintain the defensive coordinator position with the promotion and the rest of the staff will also remain in place, with Stephen Rivers, Philip’s brother, being promoted from wideouts coach to offensive coordinator.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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