Prep football

Rick Cauley named St.Luke's football head coach

 Photo by Mike Kittrell

St. Luke’s promoted offensive coordinator Rick Cauley as the Wildcats new football head coach, it was announced on Friday. Cauley replaces Joe Gilmore, who held the job the past two seasons. He and the school mutually agreed to part ways in early March.

Cauley joined Gilmore’s staff last season as offensive coordinator. The St. Luke’s post will be his fourth head coaching job in the area. He previously served as head coach at Murphy (2014-16), B.C. Rain (2018) and Davidson (2019-23). He retired from public school coaching following the 2023 season at Davidson.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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