Azalea City Golf Course

Azalea City Golf Course is the second-busiest municipal course in the state

 Photo courtesy of the City of Mobile

The Azalea City Golf Course, owned by the City of Mobile, has undergone some changes of late. Earlier this week city officials announced a new, redesigned and upgraded website for the course is now in place that will allow golfers to make tee times at the popular public course.

Along with the new website, the clubhouse has been renovated and there have been some upgrades to the course itself.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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