Prep basketball

Bennett Boulo (11) of St. Paul's

 Photo by Mike Kittrell

Charles Henderson made five 3-point shots in the first quarter and rolled out to a 24-point halftime lead in defeating St. Paul’s 67-50 in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 5A girls South Regional final Tuesday at Garrett Coliseum in Montgomery.

The fast start gave the Trojans a 19-6 first-quarter lead they extended to a 39-15 halftime advantage. Scoring the first basket of the second half, Henderson claimed its biggest lead of the game (26) and sailed the rest of the way though being outscored by the Saints by seven points in the final two periods.

