Orange Beach girls’ basketball coach Mike Chase announced on a video on social media he will no longer be the Makos’ head coach. He noted in the video he was told by Orange Beach administrators the school wanted to “go in another direction.”

Chase served as the Makos’ head coach for the past three seasons. The team recently ended its season at 15-18, losing to Jackson in the semifinals of the Class 4A South Regional tournament 48-42. Jackson went on to win the region title and is advancing to the state semifinals next week.

