Prep baseball

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state baseball playoffs enter the second week of play this week and Class 7A teams, which were idle in Week 1, now join the competition.

In all, the Mobile County-Baldwin County area has 11 teams chasing state championships, including four from Class 7A — Fairhope, Alma Bryant, Baker and Daphne. The remaining seven teams, all of which won their best-of-three series last weekend, include Bayshore Christian in Class 2A, Bayside Academy and Orange Beach in Class 4A, Faith Academy and St. Paul’s in Class 5A and Gulf Shores and McGill-Toolen in Class 6A.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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