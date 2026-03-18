College sports

South Alabama's women's golf team won the Magnolia Invitational at Magnolia Grove

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

It was an active day of competition Tuesday for local teams, especially South Alabama programs. The Jaguars’ men’s basketball team lost at Auburn 78-67 in the first round of the National Invitational Tournament (NIT). The loss ended the Jags’ season with a 21-12 record. Auburn advances to the second round. South Alabama led by six, 36-30, at halftime, but 11 made 3-pointers in the second half lifted the Tigers to the victory.

Here are the results of other matchups on Tuesday involving area college teams:

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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