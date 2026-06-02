Derrick Coleman, one of four men who will be officially inducted into the Mobile Sports Hall of Fame (MSHOF) as the Class of 2026 on Tuesday, June 16, at South Alabama’s Mitchell Center, has informed MSHOF officials he will not attend the ceremony.
Coleman, who sent a statement to Stephen Clements, chairman of the MSHOF board of directors noting his decision, pointed to the State of Alabama’s recent voter redistricting plans as the reason for his absence.
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