The college basketball season is gaining momentum locally, with South Alabama, Spring Hill College and the University of Mobile men’s and women’s teams all in action and heading toward play in their respective conferences.
Recently, the Spring Hill men traveled to South Alabama for a weekday game — it was an exhibition game for the Badgers, which doesn’t count on their won-lost record, but it does count for the Jaguars. South Alabama claimed a 122-69 victory. The win is the most points scored by a Jaguar team in 23 years. The Jags also set a Mitchell Center record with 65 rebounds.
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