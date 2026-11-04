The college basketball season, both men’s and women’s, has arrived. With three four-year colleges in the area — South Alabama, University of Mobile and Spring Hill College — fans of the sport have plenty of opportunities to watch games in person. The three schools also represent three different conferences and three governing bodies. South Alabama is an NCAA Division 1 school that competes in the Sun Belt Conference, while Mobile is a National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) school that competes in the Southern States Athletic Conference (SSAC). Spring Hill College is an NCAA Division II program that currently competes in the Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) but will move to the Gulf South Conference (GSC) in July of 2027.
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