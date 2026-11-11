Editor’s note: At press time, no official announcement had been issued regarding Philip Rivers’ expected selection as the next head coach at North Carolina State. On Sunday, Chris Low of On3.com reported Rivers and N.C. State officials were “finalizing a deal” to make him the Wolfpack’s next head coach and that Rivers was already at work putting together a coaching staff and front office.
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