Editor’s note: This is the sixth in a 10-part series of regional football previews involving teams — flag and tackle — in the Lagniappe coverage area.
The teams that make up the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Private Class AA, Region 1 lineup each have winning traditions. That should make for a competitive chase for the four playoff spots available from the region.
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