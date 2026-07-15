Gridiron Guide 2026

UMS-Wright head coach Sam Williams 

 File photo

Editor’s note: This is the sixth in a 10-part series of regional football previews involving teams — flag and tackle — in the Lagniappe coverage area.

 The teams that make up the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Private Class AA, Region 1 lineup each have winning traditions. That should make for a competitive chase for the four playoff spots available from the region.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In