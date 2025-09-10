Lagniappe Team of the Week

Cottage Hill coaches, players accept Team of the Week banner

 Photo by Tommy Hicks

Down 13-0 at halftime on the road at Hillcrest-Evergreen last Friday night, the Cottage Hill Christian Warriors staged a big second-half comeback, collecting a 17-13 victory. The win placed the Warriors’ record at 3-0 on the season, with all three wins coming on the road.

Starting quarterback Shamar Toodle was hurt on the game’s second play from scrimmage, forcing the Warriors to alter their offensive game plans. But he returned in the second half and led Cottage Hill’s comeback efforts.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

