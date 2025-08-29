Prep football

Cottage Hill Christian head coach Carvel Jones talks with his team after the win 

 Photo by Tommy Hicks

The Cottage Hill Warriors got things rolling early and often Friday night, rolling to a 48-10 road victory over Satsuma. The Warriors scored 21 points in the first period and added another touchdown on the first play of the second quarter en route to pushing their way to the victory.

Not only did Cottage Hill produce several explosive plays on offense, but the defense did its job as well, refusing to allow the Satsuma offense to get its footing.

