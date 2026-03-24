After almost a month of delays due to movement of money and adjusting language in the contract, the Mobile City Council on Tuesday unanimously approved funding $500,000 to the Mobile Sports Hall of Fame (MSHOF) for the build-out of a permanent museum in the RSA Tower.
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