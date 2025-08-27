Just one game into the 2025 high school football season — one game into his coaching retirement — former UMS-Wright head coach Terry Curtis is back in the game. Sort of. Curtis agreed this week to be the guest picker for Week 2 of Lagniappe’s Prep Picks Panel.

He has big shoes to fill. Last week’s guest picker, former Vigor, Auburn and NFL great Willie Anderson — who we hope will be the next person honored with a statue at Hall of Fame Walk at Cooper Riverside Park and the Mobile Convention Center (yes, we’re looking at you Pro Football Hall of Fame) — finished with an 11-1 record.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In