Senior Bowl

Terry Curtis and Senior Bowl executive director Drew Fabianich

 Photo courtesy of Senior Bowl

Terry Curtis has claimed another title, though this one doesn’t come with a trophy.

The former football head coach at UMS-Wright, at one time the winningest high school football coach in the state, is taking on a new venture. It was announced Wednesday he will be joining the Senior Bowl as executive director of the Mobile Baldwin Athletic Partnership (MBAP).

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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