Prep football

Terry Curtis

 Photo by Tommy Hicks

Former UMS-Wright football coach and athletics director Terry Curtis received a Lifetime Achievement award from the Alabama Football Coaches Association (AFCA) at its annual meeting last Saturday in Montgomery.

Curtis was one of three recipients of an AFCA Lifetime Achievement award, joining former Leroy and Jackson head coach Danny Powell and Ensley and Huffman head coach Curtis Coleman. The organization also recognized its Coach of the Year and Assistant Coach of the Year winners.

